TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilen CHP, gölge komisyon kuruyor

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ndan, 'Komisyon, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma rezaletini gölgelemektedir' gerekçesiyle çekilen CHP, gölge bir komisyon kuracak. Komisyonun İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili hazırlayacağı bildirge, 1 Temmuz’dan önce kamuoyu ile paylaşılacak.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’ndan, 'Karşılaşılan tutum, müzakere ortamının oluşmaması ve iktidar tarafından davet edilenlerin suçu teşvik edici skandal açıklamaları nedeniyle' çekildiklerini anımsatan CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, “Bu komisyonun İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme rezaletini meşrulaştırmak ve kadınların kazanılmış haklarından geriye gidişe neden olacak önerilerde bulunmak dışında bir işlevi yok” dedi.

Kurulacak gölge komisyonun amacını, “Gerçekten olması gereken işlevini yerine getirmek” olarak özetleyen CHP’li Taşçıer, “Komisyona davet ettiğimiz bilim insanları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek kapsamlı bir rapor da oluşturacağız. İlk olarak ise 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme öncesi, düzenleyeceğimiz çalıştay sonucunda bir bildiri yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.