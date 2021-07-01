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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 15 Temmuz genelgesi

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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202107011044863711-diyanet-isleri-baskanligindan-15-temmuz-genelgesi/

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.

    Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle '15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi' amaçlanıyor.

    Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Kovid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak.

    Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla 'Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz' etkinliği yapılacak.

    Bu kapsamda 15 Temmuz'a kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak.

    15 Temmuz Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programları yapılacak.

    Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı' düzenlenecek ve program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.

    15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak.

    Gençler ve çocuklar için etkinlikler yapılacak

    Etkinlikler çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçe gençlik koordinatörleri, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

    Diğer taraftan yaz Kur'an kurslarında salgın şartları dikkate alınarak çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

    Cezaevi vaizleri, ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde salgın şartları dikkate alınarak etkinlikler gerçekleştirecek.

     

    Etiketler:
    Genelge, 15 Temmuz Müzesi, Diyanet İşleri Başkanlığı
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