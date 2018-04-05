Türk Akımı doğalgaz boru hattı

Türk Akımı projesinin detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Türk Akımı, Rusya'dan Karadeniz üzerinden Türkiye'ye uzanıyor. İlk hat Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak, diğer hattın da Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülüyor.
Türk Akımı projesinin detayları Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Bu yaz Rusya'nın 11 şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, Sputnik de Dünya Kupası tarihinin maskotlarını infografikte topladı.
Ünlü Vietnamlı tasarımcı Quang Huy, Rus mimarisi ve Rus halk sanatındaki desen ve bezemelerin kullanıldığı bir geleneksel Vietnam giysisi ao dai koleksiyonu çıkardı.
İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD ve bazı AB ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Rusya buna karşılık ilk aşamada Washington'ın sınır dışı edeceği sayıda diplomatı ülkeden gönderecek.
Uzmanlara göre, Doğu Akdeniz’de büyük doğalgaz yataklarının tespit edilmesi, bölgede devam eden çatışmaların alevlenmesine yol açtı. Yataklar için Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır mücadele ediyor. Zira dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinin çıkarları söz konusu.
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