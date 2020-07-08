Aşıların test ve geliştirme aşamaları

Aşı üretim çalışmalarındaki evreler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar Kovid-19 hastalığına karşı aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilaçlarda olduğu gibi aşı üretiminde de çok büyük kısıtlamalar ve yakın takip eşliğinde araştırmaların yürütülmesi gerekiyor.
Aşı üretim çalışmalarındaki evreler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, 'bir provokasyon olması halinde Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını' ifade etti.
Kovid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsün henüz yeterince incelenmemesi, çok sayıda gerçeği yansıtmayan iddia ve varsayıma yol açıyor.
AKINCI, Türkiye'nin ilk milli üretim taarruz insansız hava aracı olma özelliği taşıyor. İHA, taşıdığı uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek. 2020 içinde testlerin tamamlanarak sistemin ülkenin hizmetine sunulması hedefleniyor.
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