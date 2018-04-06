NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Google'layın' tavsiyesi

NATO üyesi ülkelerin nükleer silah kullanımlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenlere NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından Google'da araştırma yapmaları tavsiye edildi.

ABD'nin Dallas kentindeki Güney Metodist Üniversitesi'nde bir konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e nükleer silah sahibi olmayan üyelerin de NATO'nun nükleer silah kullanımı planlarına katıldığı 'nükleer paylaşım' sürecinde hangi ülkelerin yer aldığı soruldu.

NATO Genel Sekreteri ise "Nükleer paylaşım düzenlemelerimizde hangi ülkelerin yer aldığına dair ben yorum yapamam, ama siz Google'da araştırma yapıp Wikipedia'da okuduğunuz bilgilere güvenip güvenemeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz" diye yanıtı verdi.