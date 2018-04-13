Kovulan FBI Direktörü'nden Trump benzetmesi: Mafya babası gibi

Amerikan siyasetinde pek çok koldan sıkıştırılırken Suriye'ye saldırıp Rusya ile savaş çıkarma havaları estiren Başkan Trump'a bir darbe de eski FBI Direktörü Comey indirdi.

Comey, 11 ay önce kendisini görevden alan Trump hakkında 'Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik' isimli bir kitap yazdı. Gelecek salı piyasaya sürülmesi öncesinde 304 sayfalık kitaptan Washington Post gazetesinde yayımlanan alıntılar, ABD'nin gündemine oturdu.

Eski FBI Direktörü, kitabında, Trump'ın kendisine kişisel sadakat sözü vermesi talebini reddetmiş olan dönemin FBI Direktörü, Trump'ı 'etiğe ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine mutlak sadakat isteyen bir mafya babası gibi' diye niteledi. 'Trump'ın liderliğinin kişisel egosuna ve insanların sadakatine bağlı olduğu, tüm dünyayı kendisine karşı gören Trump'ın etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşadığı' izlenimlerini aktardı.