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    ABD'nin 'akıllı füzeleri' Suriye'de 1970'lerde üretilen füzelerle püskürtüldü

    Karikatür
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    ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını değerlendiren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar 'geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz" dedi.

    Karikatür

    Esad'ın, Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyeti ile görüşme sırasında "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık" ifade kullandığı ve püskürtmede kullanılan Sovyet yapımı silahlardan övgüyle bahsettiği belirtildi.

    Etiketler:
    Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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