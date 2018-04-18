ABD, Küba'daki lider değişikliğinden endişeli

Küba lideri Raul Castro, 2008'den bu yana yürüttüğü devlet başkanlığı görevini bırakıyor. Castro ailesi yaklaşık 60 yıl boyunca Küba'yı yönetti. ABD Dışişleri ise Küba'da bugün yapılması beklenen seçimlerin 'demokratik' olamadığını öne sürdü.

Küba'da yarım asra yakın bir sürenin ardından ilk kez devlet başkanlığında Castro adı olmayacak.Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet başkanlığını devralan kardeşi Raul Castro görevini Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'e devredecek.

Bugün toplanacak ulusal meclisin, ikinci 5 yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini bırakacağını açıklayan Raul Castro'nun yerine Diaz-Canel'i başkanlığa seçmesi bekleniyor.

605 milletvekili ayrıca Ulusal Meclis başkanını, devlet başkanı yardımcısını ve Devlet Konseyi'nin 29 üyesini seçmek için oy kulanacak. Küba Anayasası'na göre Devlet Konseyi başkanı aynı zamanda devlet başkanı ve hükümetin başı.



ABD: DEMOKRATİK BİR GEÇİŞ OLARAK GÖRMÜYORUZ

ABD ise 'demokratik olmadığı gerekçesiyle' Küba'daki lider değişikliğinden 'endişeli' olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert "Biz bunu kesinlikle demokratik bir geçiş olarak görmüyoruz. Demokratik bir geçiş göremediğimiz zaman da bu bizi ciddi olarak endişelendiriyor" dedi.