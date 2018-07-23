Kayıt
17:21 23 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Karikatür

    Trump'tan Ruhani'ye: Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etmeyin

    Karikatür
    URL'yi kısaltın
    0 11

    ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi bir daha ABD'yi tehdit etmemesi yönünde uyardı. Trump "Aksi halde tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi bunun acısını çekeceksiniz" ifadelerini kullandı.

    Karikatür

    Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi:

    "Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etmeyin aksi halde tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi bunun acısını çekeceksiniz. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et" dedi.

    Ruhani, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirmişti.

    İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

    Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı 'yalancı bir zorba' olarak nitelendirmişti.

    Ruhani ayrıca " Bugün ABD ile görüşmek teslim olmak ve halkın başarılarını sonlandırmaktan başka bir anlam taşımıyor. Bay Trump! Biz onurlu bir halkız ve tarih boyunca bölgedeki su yolunun güvenliğinin garantörüyüz. Aslan'ın kuyruğuyla oynamayın yoksa pişman olursunuz" ifadelerini de kullanmıştı.

    İlgili konular:

    'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'
    Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
    Putin’le görüşen Trump'a eleştiri yağmuru
    Batılı ülkelerden 'Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye edelim' planı
    Rusya’nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası görkemli bir törenle sona erdi
    Etiketler:
    Donad Trump, Hasan Ruhani, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tümkarikatürler

    • Karikatür
      Son güncelleme: 18:13 20.07.2018
      18:13 20.07.2018

      'Azak Denizi'ni mayınlarla kaplayalım'

      Eski Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Sergey Gayduk, Rusya ve Ukrayna arasında kalan ve kıyılarının önemli bir bölümü Kırım'da bulunan Azak Denizi'ne mayın döşenmesini önerdi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 18:13 19.07.2018
      18:13 19.07.2018

      Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir

      ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği röportajda NATO'ya eleştirilerini devam ettirirken kurucu 5. maddeyi de sorguladı.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 15:07 17.07.2018
      15:07 17.07.2018

      Putin’le görüşen Trump'a eleştiri yağmuru

      ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısı ABD'li ünlü isimlerin Trump'a yönelik ağır eleştirilerini de beraberinde getirdi.

    • Karikatür
      Son güncelleme: 23:45 16.07.2018
      23:45 16.07.2018

      Batılı ülkelerden 'Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye edelim' planı

      Batılı ülkelerin, 'yardım örgütü' olduklarını öne süren ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler'i Suriye'den tahliye etmeyi planladığı ve Donald Trump'ın bu konuyu Brüksel'deki NATO zirvesinde gündeme getirdiği belirtildi.

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Türkiye’den Bab’a spor kompleksi
    Türkiye'den El Bab'a spor kompleksi
    Karikatür
    Trump'tan Ruhani'ye: Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etmeyin
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet