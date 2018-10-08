Esad, Batı'nın İdlib'deki 'histerisinin' nedenini açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batılı ülkelerin Idlib’de asker ve silahlardan arındırılmış bölgenin kurulması konusunda varılan anlaşmayla ilgili ‘histerisinin’, anlaşmanın kader belirleyici nitelikte olmasından kaynaklandığını açıkladı. Esad Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını da 'geçici bir önlem' olarak niteledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre iktidardaki Baas partisinin Merkez Komitesi'nde konuşan Esad, "İdlib için verilen mücadeleyle ilgili olarak son zamanlarda gözlemlenen Batılı ülkelerin histerisi, onun kendileri için kader belirleyici nitelikte olmasından kaynaklanıyor, zira Suriyelilerin mücadeleyi kazanması, onların Suriye'ye yönelik planların yıkılmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

İdlib konusunda varılan anlaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Suriye lideri Esad, Şam'ın bu konudaki tutumun net olduğunu kaydetti. "Bu eyalet, teröristlerin kontrolünde olan diğer eyaletler gibi devletin kontrolü altına dönecek" diyen Esad, "Mutabakat, devletin kan gölünü durdurmak da dahil olmak üzere cephede pek çok kazanım elde etmesini sağlayan geçici bir önlem" dedi.