Bolton’un Venezüella mesajındaki hatası Zaharova’yı eğlendirdi: 'Guiado', 'güdümlü' demek

Bolton, dünkü tweet’inde Venezüella’da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun soyadını ‘Guiado’ olarak yazdı.

Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 27, 2019

​Zaharova, “Guiado kelimesinin İspanyolcadaki anlamlarından biri de ‘güdümlü’ olmasaydı belki de bu hataya dikkat etmek için hiçbir sebep olmazdı” diye ironi yaptı.