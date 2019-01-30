ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden ‘Türkiye ile İran tehdidi’ uyarısı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde konuşan Coats, "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.
Coats, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu ifade etti.
Öte yandan İran’ın da ileride askeri potansiyelini arttırmaya devam edeceği tahmininde bulunan Coats, Tahran’dan ABD’ye gelen tehdide dikkat çekerek, ‘İran’ın bölgesel hırsaları ve askeri gücünü arttırma hamleleri büyük bir ihtimalle ABD’nin çıkarları için tehdit oluşturacak’ ifadesini kullandı. Coats ayrıca ABD ve müttefiklerinin Basra ve Umman Körfezleri ve Hürmüz Boğazı’ndaki askeri ve ticari gemilerine yönelik provokasyon olayları sayısının artabileceğini vurguladı.
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