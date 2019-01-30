ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden ‘Türkiye ile İran tehdidi’ uyarısı

Venezüella lideri Nicolas Maduro Sputnik'le röportajında bir kez daha ABD hükümetinin kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu ama erken seçim çağrılarını 'şantaj' olarak gördüğünü söyleyen Maduro ayrıca, Rus mevkidaşı Putin'le siyasi ve askeri alanda da olmak üzere çok iyi bir iletişimleri olduğunu anlattı.