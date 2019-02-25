'Türkiye ve İran, bölgedeki krizleri körüklüyor'

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın eylem ve müdahaleleriyle bölgedeki krizleri körüklediğini savundu.

Mısır'da düzenlenen AB-Arap Ligi Zirvesi'nde konuşan Gayt, Ankara ve Tahran'ın eylemlerine dikkat çekerek, AB ile birlikte Suriye, Yemen ve Libya'daki silahlı çatışmaların ve bu ülkelerdeki yabancı ülke varlığının sürmesinin ciddiyeti konusunda ortak anlayış oluştuğunu düşündüklerini kaydetti.

Gayt, "Türkiye ve İran'ın eylemleri, bölgedeki krizleri provoke eden ve körükleyen bir müdahale niteliğinde. Bölgesel çatışmaların askeri çözümü bulunmuyor ve ülkelerin birliğinin korunmasını garanti edecek siyasi çözümler üretmemiz gerekiyor" dedi.