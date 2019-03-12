ABD yönetiminden Venezüella’da ‘demokratik siyasi geçiş’ için 500 milyon dolarlık bütçe talebi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongre'ye gönderdiğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 'mali anlamda sorumlu ve pro-Amerikan bir bütçe' hazırlandığına dikkat çekildi.

ABD yönetimi, Kongre'ye gönderdiği 4.7 trilyon dolarlık 2020 yılı bütçe teklifinde diğer başlıklar arasında Venezüella için 'ülkede demokrasinin sağlanması, demokratik siyasi geçişi desteklemek ve ayrıca oluşan krizlere yardımcı olmak' gibi gerekçelerle 500 milyon dolarlık bütçe istenildi.

Söz konusu teklif Mart ayında ABD Kongresi'ne sunulacak ve Kongre ile yönetim arasındaki görüşmeler sonrasında 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak nihai halini alacak.