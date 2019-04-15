'Trump, ekonomik yaptırım için kesin konuştu, Türkiye IMF'ye gitmek zorunda kalabilir'

ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Sitilides, "Ankara S-400'ü alırsa F-35'ler teslim edilmez" dedi. Türkiye'ye ekonomik tehdidi de dillendiren danışman, "Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bunu kaldıracak durumda değil. IMF'ye gitmek zorunda kalabilir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı stratejist John Sitilides, Washington ile Türkiye arasında yükselmeye devam eden S-400 krizi, F-35'lerin durumu ve ekonomik ambargo konularında Amerika'nın Sesi'nden Dilge Timoçin'in sorularını yanıtladı.

Gazetecinin 'Peki Washington yönetimi, Amerikalı rahibin Türkiye’de hukuksuz biçimde haksız yere hapsedilmesinde olduğu gibi, Ankara’ya karşı başka mali önlemler alacak mı?' sorusuna Sitildes şu cevabı verdi:

''Başkan Trump Türkiye’yi ekonomik olarak cezalandıracağı konusunda çok kesin konuştu. Türkiye bu tür yaptırımları kaldırabilecek durumda değil. Resmi olarak resesyona girerse, ekonomiyi kurtarmak için IMF’den kredi almak zorunda kalabilir. Kontroldan çıkmış bir enflasyon, denetimsiz bir işsizlik ve çok ciddi bir borç krizi kapınızda. Bence ekonomik olarak Türkiye son 20 yılın en zayıf dönemini yaşıyor''.