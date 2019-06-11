Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.

Pentagon Sözcüsü, "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bunun yanısıra, ABD Temsilciler Meclisi tarafından oylanan tasarıda Türkiye'ye S-400 alma kararının iptali için çağrı yapıldı. Oy birliğiyle alınan kararda, Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye ile tarihi ittifakın vurgulandığı kararda, ABD-Türkiye ortaklığını ve Türkiye'nin NATO’daki rolünü tehlikeye atabilecek Rusya ile askeri bir ilişkiden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan hava sistemi alması durumunda ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında yaptırımlara maruz kalacağı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Karar, evvelce de açıkladığımız üzere, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır' değerlendirmesine de yer verildi.