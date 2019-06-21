'ABD, İran’a askeri müdahaleyi göze alamaz'

ABD ordusu Umman Körfezi’ndeki son gelişmelerin ardından Ortadoğu’ya ek 1000 asker daha gönderme kararı aldı. İran’la gerilim sonrası alınan bu kararın bölgedeki krizi tırmandıracağı yorumları yapılırken, savaş riskini de beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Ortadoğu Uzmanı Cenk Tamer, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran’ın petrol satışında büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’nde son günlerde sistematik olarak krizin yükseltildiğini ifade etti.

Tamer’e göre, ABD körfezdeki tankerlere İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) saldırdığını belirterek İran’ı hedef göstermeye ve olası askeri müdahaleye zemin hazırlamaya çalışıyor.

