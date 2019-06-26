Donald Tusk uyardı: Dünya artık sınırda, Nagasaki’de olanlardan ders çıkarın

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, G20 zirvesi öncesinde ziyaret ettiği, ABD’nin atom bombası attığı Nagasaki’de, dünyanın artık sınıra dayandığını belirterek, zirvenin katılımcılarına krizlerin çözülmesi ve Nagasaki’de olanlardan ders çıkarma çağrısı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesinde 1945’te ABD’nin atom bombası ile vurduğu Nagasaki’deki kurbanları anmak için kente gitti.

Nagasaki’ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Tusk, Atom Bombası Müzesi’ni gezdi ve Belediye Başkanı Tomihisa Taue ile 78 yaşındaki Nagasaki Atom Bombasından Kurtulanlar Konseyi Başkanı Shigemitsu Tanaka ile bir araya geldi.

Kent merkezindeki Barış Parkı’nda konuşma yapan Tusk G20 zirvesi katılımcılarına dünyadaki süreçler üzerindeki kontrolün kaybetilmesi riskini hatırlatarak, krizlerin çözülmesi ve Nagasaki’de olanlardan ders çıkartılması çağrısı yaptı.

Tusk “Dünya liderlerinin Osaka’daki görüşmesine iki gün kala, bu ortak geleceğimize yönelik bir sorumluluk dersi olmalı” dedi.

Tusk “Çok geç olmadan uyanın. Dünya daha güçlü olanın daha zayıf olana kendi koşullarını dayatacağı bir arena haline gelemez. Sadece kendi çıkarlarınızın değil, her şeyden önce barış, güvenlik ve adil bir dünya düzeninin sorumluğunu taşıdığınızı anlamalısınız” ifadelerini de kullandı.

Japonya, dünyada atom bombası saldırısına maruz kalmış tek ülke.

ABD, ilk kez atom bombasını 6 Ağustos 1945'te Hiroshima'da kullanmıştı. Bu saldırıda yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Günler sonra, 9 Ağustos 1945'te ise Nagasaki'yi bombalamış, burada da 74 bin kişi hayatını kaybetmişti.