‘Trump, Putin’le konuşacağı konuları görüşmeden birkaç dakika önce netleştirdi’

Putin ile Trump’ın görüşme yapacağı odada bulunan bir kaynağın Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, görüşme için gelen ilk taraf Trump oldu ve Putin’i beklerken beraberindeki yardımcı ve bakanlarla konuştu.

Во встрече Путина и Трампа участвуют дочь и зять президента США - Иванка Трамп и старший советник президента Джаред Кушнер.

Также присутствует новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, которая ранее руководила пресс-службой первой леди США. Мелании Трамп на встрече нет pic.twitter.com/hDT6ywQmPE — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 28, 2019

​Görüşmede ele alınacak konuları netleştiren Trump “Yani silah kontrol konusunu mu konuşacağız?” diye sordu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton da onaylar şekilde başını salladı.