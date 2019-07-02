Simonyan'dan Alman istihbaratına Sputnik ve RT yanıtı: Devlet destekli olduğumuzu saklamıyoruz

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman istihbaratı tarafından hazırlanan ve Sputnik ile RT'nin Rusya'nın ana nüfuz araçları olarak gösterildiği raporu gülünç buldu.

Simonyan, "Bu raporu okuduk ve Alman karşı istihbaratına dünyada internet gibi bir şeyin olduğunu belirtmek isteriz. İnternette sayfa gibi bir şey var, bizim de bir sayfamız var ve bu sayfada kim olduğumuz, neden yayın yaptığımız, devlet tarafından finanse edildiğimiz yazıyor ve bu, yaklaşık 15 yıldır herkes tarafından biliniyor" dedi.

Simonyan, Sputnik ve RT'nin Moskova tarafından finanse edilen Rus kaynaklar olarak her zaman şeffaf şekilde çalıştığını ve bunu hiç kimseden gizlemediğini sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Anayasa Koruma Teşkilatı, geçen hafta yayınladıkları 2018 raporunda Rusya'nın nüfuzunu yaymak amacıyla Almanya'daki medya varlığını artırdığını, devlet şirketlerinin toplumu etkilemek için bağımsız medya kuruluşları maskesi altında faaliyet yürüttüğünü öne sürmüştü.