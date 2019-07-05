'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov, "ABD'nin Kürt faktörü üzerinde spekülasyon yaptığı gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. ABD'liler Kürtleri Kürtlerin daha önce yaşamadığı bölgeler de dahil Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak için kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar, ''ABD, Suriye’nin demoğrafik oranlarını dikkate almadan hem mezhebi hem meşrebi hem de etnik yapıları YPG-PKK altına itekliyor ve bir etki üretmeye çalışıyor. Yani Suriye’nin kuzey-doğusunda bir toplumsal dönüşüm mühendisliği uygulanıyor. YPG-PKK’nın hakimiyetine itaat etmeyenler ya imha ediliyor ya etkisizleştiriliyor ya da sürülüyor. Böyle bir temel denklem oluşmuş durumda'' diye konuştu.