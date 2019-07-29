Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın Tahran’ı ziyaret etme ve İran halkı ile doğrudan konuşma teklifini kabul etmediğini ifade etti.

Twitter’dan açıklama yapan Pompeo, “Yakın zamanda Tahran’ı ziyaret etmeyi ve İran halkı ile doğrudan konuşmayı teklif ettim. Rejim teklifimi kabul etmedi” ifadelerini kullandı.

Pompeo, “(İran Dışişleri Bakanı Cevad) Zarif’in özgürce konuşma hakkının keyfini çıkardığı ABD’ye gelmesinden korkmuyoruz. (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney’in rejimiyle ilgili gerçekler bu kadar kötü mü ki aynı şeyi Tahran’da yapmama izin veremiyor? Ya halkı gerçekleri süzgeçten geçirilmemiş, tam haliyle duyarsa?” mesajına da yer verdi.