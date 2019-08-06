Avustralya: ABD'nin orta menzilli nükleer füzeler konuşlandırmasına izin vermeyeceğiz

Füze üslerinin konumlarının henüz belli olmadığını ancak Avustralya'nın bu üslerin konuşlandırılacağı ülkelerden biri olmayacağını belirten Reynolds, Esper'in böyle bir talepte bulunmadığını ve böyle bir talep gelmesini beklemediklerini ifade etti.

Reynolds, "Bir talep beklentisi olup olmadığını doğrudan Esper'e sordum. 'Hayır' dedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından Esper, Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Pasifik bölgesinde birkaç ay içerisinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istediklerini söylemişti.