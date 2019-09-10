‘ABD, IŞİD sonrası meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşmaya çalışıyor'

Güvenlik analisti Metin Gürcan, ABD'nin IŞİD'le savaşının artık bitmesi sonrası yaşadığı meşruiyet sorununu oyalama taktiğiyle aşma stratejisi uyguladığı görüşünde.
Türkiye-ABD uzlaşmasının niteliği, Ankara'nın güvenlik ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli ve olası tek taraflı adımları güvenlik analisti Metin Gürcan ile konuştuk.
ABD’nin IŞİD ile mücadele sonrası Suriye’de yaşadığı meşruiyet sorununa değinen Gürcan, Washington’un uzun süreli varlığını garantilemek için Türkiye'yi de 'kullandığı' bir 'oyalama stratejisi' içinde olma ihtimaline dikkat çekti:
"Ankara’nın Fırat doğusundaki amacı tam olarak PKK bağlantılı YPG’nin her ne kadar yok edemese bile askeri yeterlikleri mümkün olduğu kadar kısıtlamak, Irak ile Suriye arasındaki PKK koridorunu kırmak ve mümkün olduğu kadar sınır hattından PKK bağlantılı YPG’nin militanlarını ve ağır silahlarını uzaklaştırmak. Bu Türkiye’de çok tartışılmıyor ama ilk kez ben dile getirdim; soru şu Fırat doğusunda niçin Amerika bu kadar Ankara’yı anlıyoruz işbirliğine açık bir siyaset takip ediyor, Amerika’nın çıkarı ne, o niçin Türkiye ile çok yakından çalışmak ve işbirliği zemini yakalamak istiyor? Bana göre IŞİD ile mücadele sonrasında Amerika’nın askeri varlığı özellikle Fırat doğusunda hem hava sahası hakimiyeti açısından hem de karadaki askeri mücadele açısından bir meşruiyet sorunu yaşıyor. Yani Amerikalılara başta Şam olmak üzere Esad aynı zamanda Rusya diyorlar ki, ‘ne işin var artık, IŞİD ile mücadele bitti’. Tekrar dirilebileceğine, güç kazanabileceğine dair projeksiyonlar var ama en azından sahada görünen dengeler açısından yeni bir IŞİD tehdidi beklenmiyor. Ben de tam burada acaba Amerika için Fırat doğusunda Türkiye ile bir işbirliği zemini, bu zemini de süreç, zamanlama, oraya bağlamak istiyorum. Çok yavaş işliyor. Yani süreç ne kadar yavaş olursa o kadar iyi tarzında Washington’un bir oyalama stratejisi var."
ABD'yi Ankara'nın talebi uyarınca güvenli bölge oluşturmak yerine YPG için güvenli bölge oluşturmaya çalışmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül sonunda talepler karşılanmazsa tek taraflı hareket edileceğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında güvenli bölgeyi ilk andığı açıklamasında Ankara'nın Kürtlere yönelik saldırıya kalkışması halinde Türkiye ekonomisini mahvedecekleri tehdidi yer almışken, gelişmelerin ne yönde evrileceği merak konusu.
Rus senatör Aleksey Puşkov, ‘Rusya’nın Batı değerlerini benimseyip davranışlarını değiştirmesini’ salık veren ABD Savunma Bakanı Mark Esper’e cevaben, dünyanın değiştiğini, Türkiye dahil pek çok ülkenin, kuralları belirleyenin ABD olmasına artık göz yummadığını söyledi.
Şirketin açıklamasına göre Samsung Galaxy Fold cep telefonu 6 Eylül'den itibaren Güney Kore'de piyasaya sürülecek, daha sonra Fransa, Almanya, Singapur, İngiltere ve ABD olmak üzere diğer ülkelerde de satışa sunulacak.
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