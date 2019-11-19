'Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil'

Gazetecilere demeç veren Pompeo, "ABD, artık İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak kabul etmiyor" dedi.

'Uluslararası kanunlar hafife alınıyor'

Pompeo'nun Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ilgili açıklamalarının, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini söyleyen Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür 'tehlikeli' açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.