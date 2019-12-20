Trump: Azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır

ABD Temsilciler Meclisi'nde kendisinin azli için ortaya atılan iki maddenin onaylanıp Senato'ya gönderilmesi sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ''Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır'' diye konuştu.

Başkan Donald Trump'ın destekçileri, Michigan'da azil karşıtı gösteri için bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 3 Demokrat temsilcinin taraf değiştirerek kendisi lehine oy kullandığını söyleyen Trump, "Bu kanunsuz azil süreci Demokrat Parti’nin siyasi intiharıdır. Onlar azil edilmeli, her biri" ifadesini kullandı.