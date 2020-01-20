Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde

Beyaz Saray’ın, çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı alabilsin diye ABD’ye çocuk doğurmaya gelen yabancı kadınlara yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planladığı belirtildi.

ABD’de doğan kişilere vatandaşlık verilmesi, Anayasa’nın 14. değişikliği tarafından garanti ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu uygulamayı kaldırmak istediğini belirterek, “Bu çok saçma” demişti.

Axios portalına konuşan Beyaz Saray’dan bir kaynak, “Değişim, doğum turizminden kaynaklanan, örneğin bu endüstrideki kriminal faaliyetle ilgili olan ulusal güvenlik sorunlarını ve yasaları uygulama risklerini çözmemize yardımcı olacak” ifadesini kullandı.

Kaynak, turizm veya iş amacıyla kısa süreliğine giriş yapmak isteyen kişilere verilen B tipi vize kurallarının değişeceğini söyledi.

Trump yönetimine yakın Göç Araştırmaları Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, her yıl ABD'de yabancı kadınların doğurduğu çocuk sayısı yaklaşık 33 bini buluyor.