ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun salı günkü ziyaretinden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını duyuracak

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, yeni kabinede beş kadına görev verdi. Savunma Bakanlığı'na getirilen Zeina Aker aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürütecek.