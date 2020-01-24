ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun salı günkü ziyaretinden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını duyuracak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun haftaya salı günü Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planını yayınlayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı salı günkü ziyaretinden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını duyuracağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun haftaya salı günü Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planını yayınlayacağını duyurdu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab, yeni kabinede beş kadına görev verdi. Savunma Bakanlığı'na getirilen Zeina Aker aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürütecek.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un Venezüella'da iktidar değişimi üzerinde çalıştığını belirtti.
Beyaz Saray’ın, çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı alabilsin diye ABD’ye çocuk doğurmaya gelen yabancı kadınlara yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planladığı belirtildi.
Rus haber ajansı Sputnik’in Türkiye servisi, tüm okurlarına mutlu, sağlık ve güzel haberler dolu bir yıl diler.
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