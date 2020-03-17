Rusya'dan ABD'ye 'İran’a uyguladığınız yaptırımları kaldırın' çağrısı

İran'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin, sadece hastalıkta değil, ABD’nin kasıtlı olarak İran’ın bu salgına karşı mücadele etmesine engel olmasından kaynaklandığı vurgulanan Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, ''ABD’nin insanlık dışı politikası derin üzüntü, endişe ve ciddi kaygılar yaratıyor. Tüm kararlılıkla ABD idaresini, gerçeklerle yüzleşmeye ve İran’da temel insan haklarını vuran yaptırımları derhal kaldırma kararı almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.