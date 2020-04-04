Trump’tan İran’a ‘beni arayın’ çağrısı

Trump, katıldığı basın toplantısında, İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için şartlarının ne olduğuyla ilgili soruya, “Konuşmamız lazım. Bence İran'la çok çabuk anlaşabiliriz. Tek yapmamız gereken şey telefonlaşmak. Sadece onların gururlu insanlar olduklarını ve yönetimlerinin gururlu olduğunu düşünüyorum. Hepimiz gibi” ifadesini kullandı.

Washington’un ikili ilişkilerde düşmanlık istemediğini söyleyen Trump, “Ama eğer onlar bize karşı düşmanca davranırlarsa başka hiçbir şeyde olmadığı gibi pişman olacaklar” tehdidinde bulundu.

“Tek yapmaları gereken beni aramaları” diyen Trump, “Ya da birilerinden bunu yapmalarını istemeleri gerekiyor. Kolayca çalışabileceğimiz farklı kanallar var” diye ekledi.