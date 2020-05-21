Karantinayı ‘boş veren’ İngilizler plajlara akın etti

İngiltere’de 20 Mayıs’ta termometreler 28 dereceyi gösterdi. İngiliz medyasının aktardığına göre, ülke plajları yılın bu en sıcak gününde on binlerce insanla dolup taştı. Plajlarda ve yakınlarında çok sayıda çadır ve motorlu evler görüldü. Boş yerin kalmadığı ifade edilen haberde, bu tablonun karantina destekçilerini kızdırdığı kaydedildi.

İngiltere’de, sosyal mesafeye uyulması şartıyla parklar ve plajlar dahil açık alanlara çıkılmasına izin veriliyor. Ama dün plajlarda bu kuralın ihlal edildiği ifade ediliyor.