ABD’nin BM Daimi Temsilcisinden Filistin ve İsrail’e görüşmeleri başlatma çağrısı

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Filistin-İsrail sorununun BM Güvenlik Konseyi’nde çözümlenemeyeceğini, sadece Filistinliler ile İsraillilerin doğrudan görüşmeler yoluyla çatışmaya son verebileceğini belirtti.

Craft, “Bu Konsey, bu çatışmanın sonlandığını ilan edemez. Biz sadece taraflara, nasıl ilerleme kaydetmek istediklerini belirlemeleri için masaya oturma çağrısını yapabiliriz” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacaklarını söylemişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı vermişti.