Google’a yasa dışı izleme ve gizlilik ihlali gerekçesiyle dava açıldı

Kullanıcıların izin vermemesine rağmen mobil uygulamalar aracılığıyla yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine dava açıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Boies Schiller Flexner hukuk bürosu tarafından birkaç bireysel tüketici adına, Alphabet şirketine karşı ‘yasa dışı izleme ve gizlilik ihlal’ gerekçesiyle toplu dava açıldı.

Dava doyasında, “Tüketiciler Google’ın kendi talimatlarını izleyip ‘Gizlilik Denetimleri’nde‘ Web ve Uygulama Etkinliği ’izlemesini kapatsalar bile, Google yine de tüketicilerin uygulama kullanımını, uygulama tarama geçmişlerini ve kişisel bilgilerini takip etmeye devam ediyor” denildi.

Söz konusu veri toplama işleminin, toplanan verileri depolamanın, bildirim ve reklam sunmanın, Google Firebase aracılığıyla gerçekleştirildiği de belirtildi. Firebase, mobil uygulamaların içinde tüketicilere görünmez bir şekilde çalışıyor.