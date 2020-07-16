ABD'den TürkAkım ve Kuzey Akım 2 yatırımcılarına: Projeden hemen çıkın

Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu. Bu projelerin Rusya'ya fayda sağladığını söyleyen Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, KuzeyAkım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın, yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını açıkladı.
Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu. Bu projelerin Rusya'ya fayda sağladığını söyleyen Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.
Kullanıcıların izin vermemesine rağmen mobil uygulamalar aracılığıyla yasa dışı bir şekilde insanları izlediği ve gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine dava açıldı.
Suriye’de Tadmor kenti yakınlarında yakalanan Devrimci Komandolar Ordusu (Magavir el Saura) grubundan bir militan, ABD’li eğitmenlerin gözetiminde eğitimden geçtiğini söyledi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, militanların Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundukları, Rus hava savunmasının İHA’ları tespit edip vurduğu bildirildi.
Washington ile Ankara arasında S-400 nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Whip John Thune, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda sistemlerin Türkiye’den satın alınmasını mümkün kılacak bir düzenleme teklif etti.
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