ABD, Türkiye için yapılan F-35'lere el koydu

Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı ABD Hava Kuvvetlerine devredildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euro’luk kurtarma programı ve 1 trilyon euro’nun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beşeriyete diz çöktürdüğünü söyledi.
Konfederasyon komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine bir kez daha karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ''İki harika dünya savaşı tüm bu üslerde kazandık'' diye konuştu.
Uzmanlar, Twitter'ın iç sisteminde yayınlanan ekran görüntülerinin, mikroblog servisinin kullanıcıların görüşlerini manipüle ettiğini gösterdiğini söyledi.
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