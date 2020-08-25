Rusya Güvenlik Konseyi: Dünyadaki siber saldırıların yüzde 40-75'i ABD topraklarından gerçekleştiriliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Oleg Hramov, dünyadaki siber saldırıların yüzde 40-75'i ABD'den, yüzde 2-7'sinin ise Rusya'dan gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Hramov, siber alemin tümüyle Rus tehdidi altında olduğunun öne sürüldüğünü belirterek, önde gelen yabancı ve Rus bilgi güvenliği şirketleri tarafından hazırlanan raporları değerlendirdi.

Hramov, "Siber saldırıların büyük bölümü, ABD topraklarında bulunan bilgi altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor. ABD, zararlı faaliyetlerle ilgili istatistiklerde açık ara önde bulunuyor. 2016-2019 yıllarında bu rakam, zararlı etkilerin türü bakımından yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişiklik gösteriyor. Rusya'nın göstergesi ise yüzde 2 ila yüzde 7 arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.