Fas’taki Libya Diyalog Toplantısı sona erdi

Görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında okunan tarafların ortak yazılı açıklamasında toplantıda "yolsuzluk ile kamu malının israfına son verilmesi ve kurumsal ayrılığın bitirilmesiyle" ilgili kriterler belirlenmesine ilişkin önemli anlaşmaların sağlandığı belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi heyeti üyesi Muhammed Halife Necm, "Fas'taki siyasi diyalog toplantıları, olumlu ve yapıcı bir şekilde geçiyor. Herkes, ülke çapında kapsamlı bir siyasi çözümün tamamlanmasının yolunu açacak olumlu ve somut sonuçlar elde etmeyi umuyor" dedi. Öte yandan yazılı açıklamada sözü geçen anlaşmaların henüz imzalanmadığı belirtildi.