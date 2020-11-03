'ABD, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini engellemeye çalışıyor'

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD hükümetinin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini engellemeye çalıştığını söyledi. Rus yetkili, Batı'da sosyo-siyasi krizin derinleştiğini ve Avrasya'daki entegrasyon kuruluşlarının hedef alındığını ifade etti.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'e demeç veren Narışkin, "Bazı tespitlerde bulunuyoruz, ABD hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı'nın bazı temsilcilerinin kendi partnerleriyle konuştuğunu, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini bozmak için hangi provokatif tezleri öne sürdüklerini tespit ediyoruz" dedi.

Batı'da sosyo-siyasi krizin derinleştiğini ve bu bağlamda Batılı ülkelerin Avrasya Ekonomi Birliği (AEB), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi entegrasyon oluşumlarının çalışmalarını bozmaya çalıştığını anlatan Narışkin, "Uluslararası durumun mevcut ilerleyişi, Batı merkezli dünya düzeninin yıkıldığına ve yerini çok kutuplu düzene bıraktığına dair görüşleri doğruluyor" ifadelerini kullandı.