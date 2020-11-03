Narışkin: ABD, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini engellemeye çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD hükümetinin Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini engellemeye çalıştığını söyledi. Rus yetkili, Batı'da sosyo-siyasi krizin derinleştiğini ve Avrasya'daki entegrasyon kuruluşlarının hedef alındığını ifade etti.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev'e demeç veren Narışkin, "Bazı tespitlerde bulunuyoruz, ABD hükümetinin, Dışişleri Bakanlığı'nın bazı temsilcilerinin kendi partnerleriyle konuştuğunu, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini bozmak için hangi provokatif tezleri öne sürdüklerini tespit ediyoruz" dedi.

Batı'da sosyo-siyasi krizin derinleştiğini ve bu bağlamda Batılı ülkelerin Avrasya Ekonomi Birliği (AEB), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi entegrasyon oluşumlarının çalışmalarını bozmaya çalıştığını anlatan Narışkin, "Uluslararası durumun mevcut ilerleyişi, Batı merkezli dünya düzeninin yıkıldığına ve yerini çok kutuplu düzene bıraktığına dair görüşleri doğruluyor" ifadelerini kullandı.

'Kendi ülkelerindeki meselelerle uğraşmak yerine diğer bölgelerde kaos yaratıyorlar'

Genel olarak AB'de ve bazı AB ülkelerinde kriz tezahürlerinin gözlendiğini, bu ülkelerin uluslararası terörün ne demek olduğunu tepeden tırnağa öğrendiğini ve bu sorunun büyük oranda yanlış, iyi düşünülmemiş göç politikasından kaynaklandığını belirten Narışkin, Amerikalı ve Avrupalıların kendi ülkelerindeki meselelerle uğraşmak yerine dünyanın diğer bölgelerinde kaos yaratmaya devam ettiklerini vurguladı.

'AEB, ŞİÖ, KGAÖ'nün faaliyetlerini baltalamak istiyorlar'

SVR Başkanı, Batı'nın özellikle Avrasya'daki entegrasyon süreçlerinden korktuğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrasya'da 'gerçek anlamda egemen ve bağımsız ülkeler' ile AEB, ŞİÖ, KGAÖ gibi küresel güvenlik mimarisinin bir parçası olan, 'pozitif yönde gelişen' kuruluşlar var. Elbette bu entegrasyon kuruluşlarının faaliyetlerini baltalamaya, bize yakın olan, bizimle birlikte bu kuruluşların temelini oluşturan ülkelerdeki süreçlerin ilerleyişini bozmaya çalışıyorlar."