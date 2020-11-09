Biden’in seçimlerdeki zaferi petrol fiyatlarını yükseltti

ABD’de 3 Kasım’da yapılan 59’uncu başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden’in bu zaferinden sonra petrol fiyatları, iyimser beklentiler doğrultusunda yükselmeye başladı.

Petrol piyasasındaki aktörler, Biden’in öngörülebilir ve istikrarlı politikalar izlemesini bekliyor. Ayrıca Amerikan ekonomisini desteklemek üzere alınan önlemlerin de olumlu etki yapması bekleniyor.

Sonuç itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.31 yükselişle 40.36 dolara ulaştı. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 yükselerek 38.07 dolardan işlem gördü.