'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Sputnik V aşısını itibarsızlaştırmak için yurtdışından hangi fon ve kaynakların ayrıldığını detaylı olarak bildiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Sosyal medyada ve yurt dışından destekli Rusça internet kaynaklarında Rus aşısının tehlikeli olduğuna veya yapılmasının ordu da dahil olmak üzere genel olarak reddedildiğine dair bir dizi düzmece ‘soruşturma’ ve ‘görgü tanıklarına’ dayandırılan yalan ifadeler hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, enformasyon alanında yürütülen bu sabotajın aşının etkisini düşürmeyeceğini, aynı zamanda yurtdışındaki muadillerinin ‘iyileştiriciliğini’ de artırmayacağını ifade etti.