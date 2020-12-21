Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu sonrası dünya İngiltere'ye karşı kapılarını kapatmaya başlarken, virüsle ilgili çok sayıda soru gündeme geldi. Mutasyonun Kovid-19'dan yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğu belirtiliyor.