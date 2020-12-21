Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı

VUI - 202012/01 adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası belirtildi.
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu sonrası dünya İngiltere'ye karşı kapılarını kapatmaya başlarken, virüsle ilgili çok sayıda soru gündeme geldi. Mutasyonun Kovid-19'dan yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğu belirtiliyor.
VUI - 202012/01 adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi. Çoğunlukla güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası belirtildi.
Türkiye’ye uygulanacak CAATSA yaptırımlarının açıklanmasının ardından ABD’ye hem iktidardan hem muhalefetten tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üslerine el koymalıdır” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Sputnik V aşısını itibarsızlaştırmak için yurtdışından hangi fon ve kaynakların ayrıldığını detaylı olarak bildiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Rusya ve Çin’den silah sistemleri satın alan ülkelerin yaptırım riski ile karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri kazanma konusunda başarısız olması durumunda 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.
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