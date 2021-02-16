ABD, Astana görüşmelerine katılmayı reddetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, 16-17 Şubat tarihlerinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Astana formatındaki görüşmeler için ABD’ye de davet gönderildiğini, ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.

Lavrentyev, “ABD’liler şu anda kendi iç meseleleriyle ilgileniyor ve görünüşe göre Suriye konusunda nasıl bir tutum izleyecekleri üzerinde karar vermediler. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Lavrentyev, koronavirüs salgınının başlangıcından beri ilk olarak düzenlenen Astana görüşmelerine, Türkiye, İran, Suriye hükümeti, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra BM’den bir heyetin geldiğini kaydetti.