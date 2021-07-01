NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya ile İngiltere arasındaki gerilimin ardından NATO'nun Karadeniz'deki varlığını koruyacağını ve bu bölgedeki partnerleriyle işbirliğini güçlendirmeyi planladığını söyledi.

Gürcistan'da yayın yapan 'Pervıy Kanal' televizyonuna demeç veren NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya'nın Kırım açıklarında sınır ihlali yapan İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı ateşi açmasını ve İttifak'ın olaya bakışını anlattı.

Appathurai, "Rusya, Kırım'a füze sistemleri de dahil silahlar konuşlandırıyor. Bu, seyir özgürlüğünü zorlaştırıyor ve bundan dolayı NATO, müttefiklerini ve partnerlerini desteklemek için Karadeniz'deki temsilini koruyacak" diye konuştu.