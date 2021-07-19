Eski AB Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin çöküşüne ilişkin bir senaryo dile getirdi

Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin (AB) bazı üye ülkelerin eylemlerinden dolayı zayıfladığını belirtti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, TVN24 televizyonuna demecinde bazı AB ülkelerinin eylemlerinin birliğin zayıflamasına neden olduğunu söyledi.

Tusk, “Avrupa Birliği'ne bir şekilde zarar vermekte ısrar edecek daha fazla devlet ortaya çıkarsa, birliğin sonu gelebilir” uyarısında bulundu.

Tusk, ‘Zayıflatma’ sürecini Polonya ve Macaristan’ın başlattığını savundu.