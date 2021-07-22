Arjantin'den kendini ikili cinsiyet sistemi içinde tanımlamayanlar için kimlik ve pasaportlarda 'X' yeniliği

Solcu Devlet Başkanı Fernandez, kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişiler için cinsiyet bölümünde X yazan yeni kimlik kartı çıkaracaklarını duyurdu.

Başkent Buenos Aires'deki başkanlık sarayı Casa Rosada'da basın toplantısı düzenleyen solcu lider, kimlik kartı değişikliğiyle kendilerini salt kadın ya da erkek olarak değil, ikisinin arasında ya da ikisinin dışında tanımlayan kişiler için 'cinsiyet kimliği hakkını garanti etmek istediklerini' söyledi.

Fernandez'in kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan kişiler için Arjantin kimlikleri ve pasaportlarında cinsiyet kısmına 'X' terimi yeniliği getirileceğini duyurmasına koşut, devlet başkanı, bakanlar ve LGBT üyeleri sarayda X şekli oluşturarak poz verdi.