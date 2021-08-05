Avrupa ülkeleri Afgan göçmenleri Türkiye’ye yönlendirmek istiyor

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, artan Taliban şiddeti nedeniyle Afgan mülteci akını öncesinde AB-Türkiye anlaşmasının Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Euronews'den Sertaç Aktan'ın Flaman medyasından aktardığına göre, Mehdi şunları söyledi: “Önce bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Bunun için de savaştan kaçan göçmenlere yakın çevrede koruma sağlanması önemlidir. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır. Türkiye Anlaşması, Türkiye'ye sığınan ve daha sonra sağlam mülteci statüsü alan Suriyelilere daha iyi koruma sunmamızı sağlıyor. Yeterli korumadan faydalanabilmeleri için bu anlaşmanın Avrupa düzeyinde Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceğini araştırmalıyız.”