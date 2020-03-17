AB üçüncü ülke vatandaşlarının 'gerekli olmayan' seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirdi

Avrupa Birliği liderleri üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları 'gerekli olmayan' seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan son tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Araştırmaları fonluyor, aşı geliştirilmesini finanse ediyor, işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan şirket ve kişilere destek oluyoruz" diye konuştu.

Von der Leyen, "AB vatandaşları sadece dışarıda değil Avrupa içinde de mahsur kaldı ve bunun bitmesi gerekiyor. İnsanların evlerine gidebilmeleri ve Avrupa'da gerekli malzemelerin ulaştırılması için çözümler önerdik. Özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere Avrupa'da malların sınır ötesi iletimini sağlamamız gerekiyor" dedi.