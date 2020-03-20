Aileler karantinada birlikte zaman geçirebilecekleri oyunları alıyor: Kızma birader, okey, tavla

Kovid-19’dan korunmak maksadıyla evden çıkmayan vatandaşlar, çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek için kutu oyunlarına rağbet gösterdi. Toys Toys mağazası sorumlusu Hilal Aktaşcı, okey, tavla gibi oyunların da artık evlerde daha sık oynanmaya başladığını söyledi.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak isteyen aileler evlerine kapandı. Çocuklarını parka, oyun alanlarına ve dışarıya çıkarmayan aileler, kutu oyunlarına yöneldi. Birçok kişinin keyifle oynadığı ve eğlenceli vakit geçirdiği kutu oyunları mağazalarda en çok satılan ürün haline geldi. Aileler, erkek ve kız çocuklarının en çok tercih ettiği bebek ve arabaları almak yerine birlikte zaman geçirebilecekleri denge oyunu, kızma birader, dedektif, akıllı çarklar, Monopoly ve amiral battı oyunlarını oynuyor.

‘İletişim geliştirme fırsatı’

Bu oyunların en çok tercih edilen oyunlar olduğunu belirten Toys Toys mağazası sorumlusu Hilal Aktaşcı, “Korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar, evlerinde aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek oyunlara yöneldi. Çocukların da eğitimlerine katkıda bulunmak isteyen aileler, katıldıkları oyunlarla onlarla olan iletişimlerini geliştirme fırsatı buluyor. Kutu oyunlarının fazla olması, çocukların ve ailelerin tercih yapmalarını kolaylaştırıyor” dedi.

Kahvehane ve kafelerde oynanan okey, tavla gibi oyunların artık evlerde daha sık oynanmaya başladığını belirten Aktaşcı, birçok oyunun 3 ila 99 yaş aralığında olduğunu belirtti.