Evde kalmak hava kalitesini arttırdı: Sultangazi dışında İstanbul iyi seviyede

Salgın nedeniyle büyük bir çoğunluğun eve kapanması sonucunda hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşme sürecine girdiği görüldü. Türkiye genelinde 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, dün 11.00 itibariyle iyi kalite olarak ölçüldü. İstanbul’da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra kafeterya ve birçok işyerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. Bu durum sonucunda ise hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü İstanbul’da da hava kalitesinin orta seviyeden iyi seviyeye yükseldiği gözlemlendi.

Türkiye genelinde birçok şehirde dün hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle mega kent İstanbul'da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü. © İHA / TANSU EDİP GÖKBUDAK

2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derece olarak ölçüldü. © İHA / TANSU EDİP GÖKBUDAK 1 / 2 © İHA / TANSU EDİP GÖKBUDAK Türkiye genelinde birçok şehirde dün hava kalitesi iyi kalite olarak ölçüldü. Özellikle mega kent İstanbul'da hava kalitesinin Sultangazi dışında tamamen düzeldiği görüldü.

14 gün içinde hava kalitesi genel itibariyle yükseldi

‘Açıklanan tedbirlere geniş çaplı uyulması lazım’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi’ndeki istasyon verilerinden alınan bilgiye göre, koronavirüs vakasının henüz görülmediği 5 Mart ile 19 Mart tarihi arasındaki hava kalitesinde gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi tarafından ölçülen değerlere göre 5 Mart tarihinde İstanbul dahil olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde hava kalitesi orta ve hassas derecedeydi. Ancak koronavirüs önlemleri sonrasında aradan geçen 14 gün içinde hava kalitesi bazı merkezler dışında genel itibariyle iyi kalitede ölçüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırklareli Orman İşletme Şefliği’nden emekli çevreci Vicdan Aladağ, insanların eve kapanmasıyla çevrenin temizlenmesinde önemli bir fark oluşacağını söyleyerek, “Temiz hava, temiz sokak, temiz su diyoruz. Bunların korunması lazım. Herhangi bir nedenle de olsa bunlarda sapma yaşanmaması lazım. Kişilerin yoğun bir şekilde dışarıda bulunması önemli bir fark oluşturur. Açıklanan tedbirlere geniş çaplı uyulması lazım” dedi.